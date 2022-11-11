Pendik Bölge Hastanesi'nden bir hizmet daha: Ozon ve Glutatyon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor

Pendik Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Turgut Göksoy, hastane içinde ve evde sağlık hizmetleri kapsamında hizmeti verilen Ozon ve Glutatyon tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pendik Bölge Hastanesi'nden bir hizmet daha: Ozon ve Glutatyon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor

İleri tıp tekniklerini uygulayarak vatandaşlara en doğru sağlık hizmetini vermeyi amaçlayan Pendik Bölge Hastanesi, hastanede ve evde sağlık hizmetleri kapsamında Ozon ve Glutatyon tedavisi hizmetleri veriyor. Pendik Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Prof. Dr. Turgut Göksoy da söz konusu tedaviler hakkında merak edilenleri ve faydalarını açıkladı.

OZON TEDAVİSİ NEDİR?

Ozon tedavisi, vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan bir yöntemdir. Ozon gazı vücudumuza verildiğinde, canlı organizma ile buluşur ve moleküler oksijene ve oksijen radikallere dönüşür. Bu durum vücudumuzda tehdit olarak algılanır, antioksidan enzimler uyarılır ve bölge serbest radikallerden arındırılarak, toksinlerden temiz hale getirilir.
Devam eden seanslar sayesinde vücudun bağışıklık hücreleri özel savaşçı moleküller üretir.
20 yıldır yapılan araştırmalara göre, ozon tedavisi birçok hastalığın tedavisinde katkısı olduğu belirlenmiştir.

Pendik Bölge Hastanesi'nde bir hizmet daha: Ozon ve Glutatyon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor

OZON TEDAVİSİNİN KULLANIM ALANLARI

Yaşlanmayı geciktirmek amacıyla,

Diyabet hastalığında,

Enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde,

Kalp, damar ve dolaşım hastalıklarında,

Eklem hastalıklarında,

Akciğer hastalıklarının tedavisinde,

Onkolojik hastalıkların tedavisinde,

Dermatolojik hastalıklar da kullanılır.

GLUTATYON TEDAVİSİ NEDİR?

Glutation eksikliği, kötü beslenme ve vücudun yorulması ile ortaya çıkar. Ozon ve glutatyon’un kombine olarak kullanılması, vücudun birçok hastalıktan korunmasını sağlayan en önemli tedavilerdendir. Vücudu savunmasız hale getiren toksinlerden korunmamızı sağlar. Günlük hayatta, uzun süreli kullanılan sigara ve alkol gibi zararlı maddelerin vücuda ciddi zararları olmaktadır. Çünkü bunlar yoğun bir şekilde vücuda toksik madde girmesine neden olmaktadır. Ayrıca yaşlanmaya bağlı olarak da oluşan kanser, bunama, damar hastalıkları oluşma riskini glutatyon tedavisi önemli ölçüde azaltır.
Vücuttaki detoks etkisi sayesinde dokularda biriken, serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltır, bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir.

Pendik Bölge Hastanesi'nde bir hizmet daha: Ozon ve Glutatyon tedavisinin faydaları saymakla bitmiyor

GLUTATYON TEDAVİSİNİN FAYDALARI

Eklem ve kas hastalıklarında,

Cildin yenilenmesini sağlamakta,

Yaşlanma etkisinin geciktirilmesinde,

Şeker hastalığında,

Karaciğer yağlanmasında,

Zararlı madde alışkanlıklarında toksinlerden kurtulma,

Parkinson hastalığında,

Kanser hastalıklarında faydalıdır.

OZON VE GLUTATYON’UN BİRLİKTE KULLANILMASININ YARARLARI

Ozon ve glutatyon’un kullanım alanları aynıdır. Vücutta yarattığı etkiler de birbirini desteklemektedir. İki farklı tedavi yöntemi de bağışıklık sistemini desteklemektedir. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu ve kötü yaşam tarzımıza bağlı olarak da azalan antioksidanlarımızın çoğalmasında, hücreleri yenilemesinde büyük önem taşımaktadırlar. Ozon ve veya glutatyon tedavisini gerek hastanemizde ve gerekse evinizden çıkmadan sizlere sunabiliriz. Bu konuda detaylı bilgi için sizleri kliniğimize bekliyoruz.

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