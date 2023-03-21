Pendik Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışmayla deprem bölgesinde "Askıda erzak kampanyası" başlattı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketiyle ilgili Pendik kaymakamlığı ve belediyesi ortak çalışmaları sürdürerek, bu sefer "Askıda erzak kampanyası" başlatarak deprem bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor.

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Pendik Kaymakamlığı ve Belediyesi ortak çalışmayla deprem bölgesinde "Askıda erzak kampanyası" başlattı

Pendik Belediyesi, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yardım çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşların ihtiyaç malzemeleri koyabilecekleri “Askıda Erzak” Kampanyası ilçe genelindeki marketlerde başlatıldı.

YAKLAŞAN RAMAZAN ÖNCESİ ASKIDA ERZAK KAMPANYASI BAŞLATILDI

Pendik Belediyesi depremin ilk gününden bugüne ayni yardım çalışmalarına devam ediyor. Depremzede vatandaşlar için yapılan yardım çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Pendik Belediyesi ve Pendik Kaymakamlığı ortaklığıyla başlatılan “Askıda Erzak Kampanyası” ile deprem bölgesine gıda ve hijyen ürünleri gönderilmesi amaçlanıyor.

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Vatandaşlar ilk etapta belirlenen marketlere giderek alışverişlerini yaparken deprem bölgesine gönderilmek üzere de ihtiyaç malzemesi alabiliyor. Aldıkları et ve süt ürünleri harici gıda ve hijyen ürünlerini marketlerde yer alan “Askıda Erzak” kutularına koyabiliyor. Daha sonra ekipler periyodik olarak kutuları toplayarak ürünleri deprem bölgesine sevk edecek.

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