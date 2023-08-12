Pendik Kaynarca'da bunalıma giren esnaf siyanür içti! "Öyle bir şey yapacak birisi değil"

İstanbul Pendik'te çay ocağı işleten ismi öğrenilemeyen bir kişi iddia göre siyanür içti. Kendini Kaybeden adam kendi dükkanında kustu. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine şikayet edilen adam hastaneye kaldırıldı.

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Pendik Kaynarca'da bunalıma giren esnaf siyanür içti! "Öyle bir şey yapacak birisi değil"

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında İstanbul Pendik İlçesi'nin Kaynarca Mahallesi, Aydınlı Caddesi üzerinde bir çay ocağı işletmeciliği yapan bir dükkanda yaşandı. İddiaya göre Pendik'te daha önce kuyumculuk yapan ve ardından ekonomik sıkıntılar yaşayan ismi öğrenilemeyen adam çay ocağı işletmeciliği yapıyordu.

Çevredeki vatandaşlardan alınan bilgilere göre bunalıma giren adam kendi dükkanında intihar etmek için siyanür maddesini alarak içti ve ardından kusmaya başladı. Kısa bir süre sonra adam bayıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından siyanür içen adam sedyeye koyularak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın yaşandığı çay ocağını mühürlerken olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

"ÖYLE BİRŞEY YAPACAK BİRİSİ DEĞİL"

Olayın gören esnaflardan Özdemir Ekşi, "Biz dükkanda çalışıyorduk, memur arkadaşlar geldi. Anlayamadık kalabalık oldu. Kahveci arkadaşımız siyanür içtiğini iddia ediyorlar. Öyle bir şey yapacak biri değil ama belli bir durum yok. Bakalım hayırlısı olsun" dedi.

SİYANÜR NEDİR?

Siyanür, bir karbon ve ona üçlü bağ ile bağlanmış bir azot içeren C≡N grubuna sahip kimyasal bileşiklere verilen addır. Bu grup aynı zamanda siyano grubu olarak da bilinir.[1] Organik ve inorganik çeşitleri bulunan siyanürler özellikle endüstride kullanılmaları için üretilmektedir. İnorganik siyanüre örnek olarak çok zehirli potasyum siyanür, organik siyanüre örnek olarak da düşük toksisiteli asetonitril (metil siyanür) verilebilir. Her siyanür yüksek oranda zehirli değildir.

Organik siyanür bileşikleri nitril olarak isimlendirilir ve toksisiteleri düşüktür.[2] Sitalopram, fadrozol ve ledrozol gibi ilaçlar bu gruba örnek olarak gösterilebilir. Öte yandan siyanürü doğal olarak üreten birçok bitki, bakteri, mantar ve böcek de vardır. Kiraz, badem, kayısı, şeftali ve erik çekirdekleri, fasulye, patates, turp, lahana, şalgam, brokoli ve mısır gibi bitkiler siyanürlü bileşikleri, otçul hayvanlara karşı bir savunma mekanizması olarak doğal bir şekilde üretmektedir.[3] Ancak bazı organik siyanür bileşikleri hidrojen siyanür saldıkları için yüksek oranda zehirlidir.

Endüstride ise genellikle taşıma ve saklama güvenliği sebebiyle toksik sodyum siyanür ve trityum siyanür tuzları demir-çelik ve maden sanayii gibi çok çeşitli sanayi kollarında kullanılmakla beraber gaz olarak saklanan hidrosiyanik asit (HCN, hidrojen siyanür) akrilik lif, plastik üretimi ve sentetik kauçuk uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Hidrosiyanik asit 28 santigrat derecede kaynama noktasına ulaşır ve acı badem kokusuna sahiptir. Siyanürün en tehlikeli ve zehirli formlarından biridir.[4]

KAYNAK: İHA

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