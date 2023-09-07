Pendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Kongesi'nde aday olarak yeni ilçe başkanı seçilen Kerim Kaya, ilçe başkan vekili Ersin Çakır ve teşkilat başkanı Engin Uluocak ile birlikte Bölge Gündem Haber Sitesi ve Gazetesi'ne ziyarette bulundu.

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Pendik MHP İlçe Başkanı seçilen Kerim Kaya'dan Bölge Gündem Haber'e ziyaret

2024 yerel seçimleri öncesi, siyasi partiler kongrelerini yaparak seçimlere yenilenmiş teşkilatlarla katılma çalışmalarını hızla sürdürüyorlar.

Bu partilerden biri de Milliyetçi Hareket Partisi..

Bu bağlamda, Pendik İlçe Teşkilatı da geçtiğimiz günlerde yapılan olağan kongre ile daha önce Ülkü Ocakları Başkanı görevini yürüten Kerim Kaya'yı tek aday olarak ilçe başkanı olarak seçti ve göreve başladı.

Kerim Kaya'nın başkanlığında oluşturulan genç ve dinamik bir yönetim, iletişime büyük önem vererek Pendik'teki tüm sivil toplum kuruluşları ve basın mensuplarını ziyaret etmeye başladı.

Bu çerçevede, Bölge Gündem Haber Sitesi ve Gazetesi'ni ziyaret eden Kerim Kaya, haber sitemizin ve gazetemizin imtiyaz sahibi İbrahim Şahin ile siyasi ve güncel konularda fikir alışverişinde bulundu.

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Ziyarette yerel seçimlere yönelik değerlendirmede bulunan Kerim Kaya, "büyük bir ihtimalle Cumhur İttifakı olarak ortak adayla seçimlere gireceğiz. Ancak biz Pendik teşkilatı olarak tek başına girecekmiş gibi teşkilatlarını elden geçirip sandık müşahitlerini tamamlayarak seçimlere hazırlanıyoruz" dedi.

Ziyarette, İbrahim Şahin de ilçe başkanlığına yeni seçilen Kerim Kaya'a hayırlı olsun temennilerinde bulunarak nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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