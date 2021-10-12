Pendik ne demek, TDK'ya göre Pendik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pendik ne demek? Pendik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Pendik kelimesi. Peki Pendik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pendik nedir, Pendik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PENDİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pendik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Pendik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İstanbul iline bağlı ilçelerden biri

