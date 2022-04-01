Pendik Ramazan’a Hazır: Ramazan ayı boyunca sohbet programları Pendiklilerle buluşacak

Pendik Belediyesi paylaşma ve kardeşliğin ruhunu yansıtan Ramazan ayını Pendiklilere dolu dolu yaşatacak. Düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine devam eden sıcak yemek hizmeti Ramazan ayında da devam edecek. Her gün 1.500 porsiyon yemek ihtiyaç sahiplerine ulaşacak. Millet Bahçesi’nde kurulacak 1.000 metrekarelik çadırda hemşehri dernekleri iftar sofralarında buluşacak. Metro çıkışları ve devlet hastanesi acili önünde iftar vaktinde evine yetişemeyeceklere her gün 1.000 kişilik sandviç, su, hurma ve meyve suyundan oluşan iftariyelik ikram edilecek.

23 NİSAN'DA ÇOCUK İFTARI

Emniyet mensupları, sağlıkçılar, taksi durakları gibi iftar vakitlerinde görevi başında bulunan vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek. Vefa Kıraathanesi üyelerine haftada üç kere iftar yemeği verilecek. Pendik genelinde bulunan 65 yaş ve üstü 8 bin vatandaş, Ramazan ayı boyunca evlerinde ziyaret edilerek kendilerine pide ve hurma ikram edilecek. Yetim ve Öksüzlere bayramlık giysi verilecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklara yönelik iftar programı düzenlenecek.

RAMAZAN'A ÖZEL KÜLTÜR PROGRAMLARI

Ramazan ayı boyunca birbirinden güzel sohbet programları, konserler ve sergiler iftardan sonra Pendiklilerle buluşacak. Mustafa Cihat, Ahmet Özhan gibi birbirinden değerli birçok sanatçı Pendiklilerin gecelerine neşe katacak. Yine Nihat Hatipoğlu, Mustafa Kara ve Hayati İnanç gibi fikir adamı ve akademisyen sohbet programlarında Pendiklilere hitap edecek.

CAMİLER HAZIRLANDI

Pendik’te hizmet veren tüm camiler, belediye ekipleri tarafından Ramazan’a hazır hale getirildi. Cami avluları yıkandı, bahçeler temizlendi, abdesthaneler ve tuvaletler dezenfekte edildi. Camilerin içi her Ramazan olduğu gibi gül suyu ile yıkandı. Ayrıca tenteleri yenilenen camilere ayakkabı poşetliği de bırakıldı.