Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!

Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile hizmete açıldı.

Rukiye Karapunar
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Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!

Bağlantı noktası Pendik'ten başlayan ve Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar giderek yolcular için büyük kolaylıklar sağlayacak olan metro hattı vatandaşların hizmetine açıldı. Yoğun katılımın olduğu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasiler başta olmak üzere Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'de geldi.

Metro açılışında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7,4 km uzunluğundaki yeni hat hakkında ayrıntılı bilgi vererek “Uzunluğu 7,4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı, Sabiha Gökçen'i Pendik'e, Anadolu Adliyesi'ne, Kadıköy'e bağlamaktadır. Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir.” dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMİ DAHA DA İYİ ANLAŞILACAK"

Açılış sonrası konuşan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı duraklarının nüfus açısından yoğun mahallelerden geçtiğini belirterek “Bu durumun Pendik açısından ayrı önemi var. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Yeni hattın öneminin önümüzdeki günlerde daha da iyi anlaşılacağını belirten Başkan Ahmet Cin: “İnsanlarımız açısından konforlu ve tasarruflu bir ulaşım olacak. Kadıköy’den havalimanına42 dakikada ulaşım hedefleniyor. Yılda ortalama buradan 34 milyon kişi uçuyor. 2. pist de yapılıyor. Önümüzdeki günlerde bu ulaşım ağının önemi daha da iyi anlaşılacak. Günde yaklaşık 1,2 milyon yolcuya hitap edecek.” şeklinde konuştu.

Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!Pendik- Sabiha Gökçen metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı!

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