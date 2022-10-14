Pendik Sanat Akademisi başladı! 28 farklı branşta eğitim verilecek!

Pendik Sanat Akademisi'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kurslar bu sene 2 bin 200 kursiyerin katılımıyla başladı.

Rukiye Karapunar
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Pendik Sanat Akademisi başladı! 28 farklı branşta eğitim verilecek!

Pendik Belediyesi'ne ait Pendik Sanat Akademisi her sene binlerce kişinin yeni bir yetenek kazanmasına yardımcı oluyor. Çeşitli alanlarda uzmanlar tarafından verilen eğitimler ile birlikte eğitime katılan öğrencilere yıl sonunda katılım sertifikası veriliyor.

28 BRANŞTA KURS VERİLİYOR

Pendik Sanat Akademisi'nde bu sene Geleneksel Türk Sanatları, Görsel Sanatlar, Sahne Sanatları ve Enstrüman Sanatları Kursları adı altından 28 branşta hizmete verecek kurslara, kayıtları tamamlanan 2 bin 200 kursiyer katılım sağlayacak. Yeni dönemde verilecek kurslar arasında şan kursu da yer alıyor. Eğitimlerin sonunda kursiyerler, kurs eğiticileri eşliğinde branşlara göre sezon kapanış sergisi ve konserler gerçekleştirecek. Kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

5 AYRI MERKEZDE KURS VERİLİYOR

Tüm kurslar Pendik Belediyesine ait Fevzi Çakmak El Sanatları Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Neyzen Tevfik Sanat Evi, Aydos Sanat Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde düzenleniyor.

Hangi kursun nerede ve ne zaman düzenleneceğine dair ayrıntılı bilgi pesem.pendik.bel.tr adresinden edinilebiliyor.

Pendik Sanat Akademisi başladı! 28 farklı branşta eğitim verilecek!Pendik Sanat Akademisi başladı! 28 farklı branşta eğitim verilecek!Pendik Sanat Akademisi başladı! 28 farklı branşta eğitim verilecek!

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