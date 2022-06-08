Pendik Sanat Akademisi Enstrüman Sanatları Kursu öğrencilerine yıl sonu etkinliği

Bu yıl 130 öğrencinin eğitim aldığı Pendik Sanat Akademisi Enstrüman Sanatları Kursu Pendik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle sona erdi. Yıl sonu etkinlikleri kapsamında Türk Müziği ve klasik batı besteleri çalındı ve keman konser düzenlendi. Etkinliklerde ayrıca Pendik Belediyesi'nden 17 yıldır eğitim alan Alper Asutay'da keman konseri verdi.

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE DESTEK DEVAM EDECEK

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde 800’ü aşkın sanatseverin dinlediği konserin sonunda hem hocaları hem de kursiyerleri tebrik eden Başkan Ahmet Cin “Pendik kültür sanatta en başarılı ilçelerden biri” desteklerinin devam edeceği haberini verdi.