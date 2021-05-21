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Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri başladı!

Ebru, minyatür, tezhip ve çini branşlarının yer aldığı Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri, Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. 6 Haziran'a kadar sürecek sergide ''İstanbul Konsepti'' köşesi ise katılımcıların ilgilisi çekti.

Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri başladı!

Kasım ayından beri birbirinden değerli eserlerini vatandaşlarla buluşturmak için çalışan Pendik Sanat Akademisi, yıl sonu sergisini Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açtı.

Ebru, minyatür, tezhip ve çini branşlarından oluşan ilk sergi için Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde açılış töreni düzenlendi. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda ziyaretçinin alındığı sergide kursiyerlerin sergiye özel hazırladıkları birbirinden özel eserler yer alıyor. Sanatseverler sergiyi 6 Haziran’a kadar gezebilecek.

Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri başladı!

TEZHİP SANATINA DA YER VERİLDİ

Sergide dikkat çekenler arasında “İstanbul Konsepti” köşesi yer aldı. Minyatürün yanı sıra ağırlık olarak tezhip sanatı kullanılarak üretilen konseptte Kız Kulesi ve Ayasofya gibi İstanbul’a özgü tarihi mekanlar bir arada bulunuyor.

Ebru, minyatür, tezhip ve çininin yanı sıra diğer sanat dallarında da sergiler düzenlenecek.

-4 Haziran: Resim, Fotoğrafçılık, Karikatür ve Mizah Atölyesi, Güzel Sanatlar ve Temel Sanat Eğitimi

-29 Haziran: Katı, Hüsn-i Hat, Sedef Kakma, Ahşap Oyma

-13 Temmuz: İpek Halı ve Boşnak Kilim

-27 Temmuz: Taş İşleme, Osmanlı Süsleme ve Cam Füzyon

Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri başladı!Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri başladı!Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri başladı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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