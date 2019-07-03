Pendik Toplu Çalışma Programıyla programıyla pırıl pırıl oluyor

Pendik Belediyesinin 40 kişilik ekip ile başlattığı ‘Toplu Çalışma Programı’ kent genelinde sürüyor. Program ile beraber Pendik Belediyesi cadde ve sokakları pırıl pırıl oluyor.

Pendik Belediyesinin rutin temizliğin dışında başlattığı ‘Toplu Çalışma Programı’ kent genelinde sürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri program kapsamında cadde ve sokakları deyim yerindeyse pırıl pırıl yapıyor. 40 kişilik ekip, program dahilinde bu hafta Sapanbağları, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Yeşilbağlar bölgelerinde çalışma yürütüyor. Çalışmada mekanik süpürme, konteyner yıkama, yıkama tankeri, katı atık aracı ve geri dönüşüm araçları da kullanılarak bölgesel temizliğin daha hızlı ve verimli olmasına çalışılıyor. Personel, sokakları temizliyor, konteynerleri ilaçlıyor, mazgalları dezenfekte edip atık eşyaları topluyor.

Bölge bölge haftalık olarak yürütülen ‘Toplu Çalışma Programı’nda önümüzdeki hafta Güzelyalı ve Kaynarca bölgelerinde çalışma yürütülecek.