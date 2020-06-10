Pendik'e ''Çocuk Oyunları Sokağı'' geliyor!

Çocukların pandemi süreci nedeniyle şu günlerde Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında kullanabileceği Pendik’in ilk “Çocuk Oyunları Sokağı”nın yakın bir zamanda hizmete girmesi için Pendik Belediyesi ekipleri tüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bu kapsamda Buhara İlkokulu’nun yanındaki Hattat Rakım Sokak, trafiğe kapalı “Çocuk Oyunları Sokağı” haline getirildi. Halen devam eden proje kapsamında sokağın yanına bir de park inşa edildi. 1.000 metrekarelik parkla birlikte Çocuk Oyunları Sokağı, çocukların arkadaşları ve aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri bir bölge haline gelecek.

Çocuk Oyunları Sokağı’yla çocuklar eski sokak kültürüyle tanışacak. Seksek, köşe kapmaca, labirent vemendil kapmaca gibi geleneksel oyunların yanı sıra sokakta bir de kumandalı araç pisti yer alacak. Bu ay sonunda tamamlanması beklenen Çocuk Oyunları Sokağı’nın gelecekte farklı bölgelerde de inşa edilmesi planlanıyor.

Çocuklar, pandemi sürecinden dolayı sokaktan kısıtlı olarak yararlanabilecek. Bu kapsamda 18 yaş altı çocuklar Çarşamba ve Cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında Çocuk Oyunları Sokağı’nı kullanabilecek.