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  3. Pendik’in başarılı iş insanı Murat Şahin hastaneye kaldırıldı!

Pendik’in başarılı iş insanı Murat Şahin hastaneye kaldırıldı!

AL- Pİ Diş Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı başarılı iş insanı Murat Şahin, ciğerlerinde meydana gelen iltihap nedeniyle hastaneye yatırıldı.

Pendik’in başarılı iş insanı Murat Şahin hastaneye kaldırıldı!

Geçtiğimiz çarşamba günü aniden rahatsızlanan Murat Şahin, apar topar Maltepe Süreyyapaşa hastanesine kaldırıldı. Burada uzman hekimler tarafından ciğerlerinde iltihap teşhisi konulan Şahin hastanede tedavi altına alındı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaklaşık 2 gündür tedavi altında olduğu öğrenilen Murat Şahin’e Bölge Gündem Haber imtiyaz sahibi İbrahim Şahin ziyaret gerçekleştirdi. Kendisiyle kısa bir görüşme yapan İbrahim Şahin, kendisinin son sağlık durumu hakkında bilgi edinirken tedavisinin sürdüğünü, durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi. Öte yandan Murat Şahin’in ciğerindeki iltihabın kurutulması için ilaç tedavisi sürüyor. Pazartesi gününden sonra yapılacak tetkiklerin ardından Şahin’in tedavisinin nasıl sürdürüleceğine karar verilecek.

Pendik’in başarılı iş insanı Murat Şahin hastaneye kaldırıldı!

GEÇMİŞ OLSUN

Bölge Gündem Haber ekibi olarak sayın iş insanı Murat Şahin’e  geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yüce Allah’tan sağlığına kavuşması için şifa diliyoruz.

Berkem Temizel
Gece Editörü


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