Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, milletvekili aday adayı oldu

Pendik'in sevilen iş insanı ve önemli kişilerinden biri olan mütevazi kişiliği ile tanınan Şemsettin Türkay, AK Parti İstanbul 1. Bölgeden milletvekili aday adaylığı müracaatın da bulundu.

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Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, milletvekili aday adayı oldu

Refah Partisinde başladığı siyaset hayatına Ak Parti'de devam eden Şemsettin Türkay, 2009 yılında belediye yerel seçimlerinde AK Parti Pendik belediye başkan aday adayı olmuştu. mütevazi ve çalışkan kişiliği ile tanınan Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, AK Parti İstanbul il başkanlığına giderek 1. bölgeden milletvekili aday aylığı müracaatında bulundu.

HEMEN ŞİMDİ DİYEREK MÜRACAATINI YAPTI

Şemsettin Türkay, hazırladığı evraklarıyla beraber AK Parti İstanbul il başkanlığına giderek müracaat dilekçesini vererek aday adayı olduğunu ilan etmiş oldu.

Pendik'in sevilen iş insanı Şemsettin Türkay, milletvekili aday adayı oldu

Türkay, aday adaylık müracaatından sonra yaptığı açıklamada "Refah Partisinde başladığım siyaset hayatına Ak Parti'de devam ettim. Bizler aile olarak da her zaman hizmet etmek adına siyasette yer aldım. Yıllardan beri aktif siyasetin içinde yer aldım. Daha fazla hizmet etmek adına bu yola girdim. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Türkiye'nin yeni yüz yılı" projesinde yanında yol almak ve beraber yürümek için "Hemen şimdi" diyerek aday adayı oldum dedi.

ŞEMSETTİN TÜRKAY KİMDİR?

27 Aralık.1963 Diyarbakır Bismil ilçesinde doğdu. ilk orta lise eğitimini Bismil fenlisesinde 1980/81 öğretim dönemlerinde tamamladı. Daha sonra vatanı görevimi(Kütahya kayseri de İFA ettim. Akabinde inşaat firması STFA Şirketinde alet operatörü topoğraf olarak çalıştı. İş hayatı arasında üniversite imtihanına girdi Eskişehir iktisat fakültesi kamu yönetimi ve siyaset bilimini kazandı ve okudu. Batmanın Sason ilçesinde camide imam olarak görev yaptı. Müftü yardımcılığından 1994 temmuz ayında istifa edip tekrar İstanbul'a döndü. O tarihten beri müteahhitlik ve siyaset arenasında (refah partisi ,fazilet Partisi ,Ak parti de siyaset hizmetini sürdürdü. Her seçimde hatiplik, bazen bölge koordinatörlüğü yaptı. Evli ve 6 çocuk babasıdır.

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