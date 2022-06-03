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Pendik'in Yıldızlarına ödül töreni düzenlendi

Pendik Belediyesi'nin düzenlediği Pendik'in Yıldızları Ödül Töreni'nin dereceye giren 252 takım törende kupalarını aldı.

Pendik'in Yıldızlarına ödül töreni düzenlendi

Pendik Belediyesi, Pendik Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Okul Sporları Turnuvaları”nda dereceye giren kulüpler için ödül töreni düzenlendi. Törende kazanan okul takımlarında ilk dörde giren takımlara ödülleri takdim edildi.

13 FARKLI BRANŞTAN ŞAMPİYON

 “Pendik Yıldızları Okul Sporları Ödül Töreni”nde 13 branşta şampiyon olan sporcular kupalarını aldılar. Takımlar Kurtköy Spor Kompleksi’nde düzenlenen törende Badminton, Voleybol, Masa Tenisi, Hentbol, Okçuluk, Basketbol, Ayak Tenisi, Futsal, Puanlı Atletizm, Futbol ve Satranç branşlarında gençler, yıldızlar ve küçükler kategorilerinde ilk dörde giren 252 takıma kupa verildi.

Pendik'in Yıldızlarına ödül töreni düzenlendiPendik'in Yıldızlarına ödül töreni düzenlendiPendik'in Yıldızlarına ödül töreni düzenlendiPendik'in Yıldızlarına ödül töreni düzenlendi

Pendik'in Yıldızlarına ödül töreni düzenlendi

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