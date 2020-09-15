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  3. Pendikli gençlerden Millet Bahçesi’nde sosyal mesafeli futbol keyfi!

Pendikli gençlerden Millet Bahçesi’nde sosyal mesafeli futbol keyfi!

Tüm dünyayı saran koronavirüs yüzünden uzun bir süredir sokakta futbol oynayamayan gençler, Pendik Belediyesi'nin Pendik Millet Bahçesi’nde oluşturduğu sosyal mesafeli futbol alanında doyasıya eğlendi.

Pendikli gençlerden Millet Bahçesi’nde sosyal mesafeli futbol keyfi!

Pendik Belediyesi tarafından futboldan uzak kalan gençler için yapılan 18 bölmeden meydana gelen sosyal mesafeli futbol sahasında maç yapan gençler, maç yapmanın eğlencesini tattı.

Koronavirüs nedeniyle uzun süredir futbol oynayamayan gençler için çözümü Pendik Belediyesi buldu. Belediye, Pendik Millet Bahçesi’nde her biri yirmişer metrekare genişliğinde 18 bölmeden meydana gelen sosyal mesafeli futbol sahası oluşturdu.

Pendikli gençlerden Millet Bahçesi’nde sosyal mesafeli futbol keyfi!

Bilinen futbol kurallarının dışında burada en önemli kural, her oyuncunun belirlenen çizgilerin dışına çıkmadan oyuna katılmaları. Kimse çizgi dışına çıkamadığı için oyuncular, birbirlerine pas atıp şut çekebildi. Oldukça eğlenen gençler, futbolu çok özlediklerini ve etkinliğin kendilerine çok iyi geldiğini dile getirdi.

Pendikli gençlerden Millet Bahçesi’nde sosyal mesafeli futbol keyfi!Pendikli gençlerden Millet Bahçesi’nde sosyal mesafeli futbol keyfi!

Okan Gül
Video Editörü


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