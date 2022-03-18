Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettiler

Pendikli liseli öğrenciler Çanakkale’ye giderek destanın yazıldığı tarihi yarımadayı ziyaret etti. “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle düzenlenen gezide öğrenciler tabyaları, abideyi ve savaş sahnelerinin canlandırıldığı mekanları inceledi.

ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE RUHUNU YAŞADI

Gezinin sonunda ise şehitlikte dua ederek Çanakkale Savaşı’nda şehit olan kahraman Türk askerlerini yad ettiler. Pendik Belediyesinin İlçe Milli Eğitim iş birliğiyle düzenlediği geziye 6 okuldan 120 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı.