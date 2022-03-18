Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi kim? Sera Vrij kimdir, nereli, kaç yaşında?Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'ın pişmaniye hakkında söyledikleri İzmitlileri sinirlendirdi! Suç duyurusunda bulunacaklar!Adli Tıp Kurumu personel alımı 2022 | Başvuru şartları 2022 | İlan detaylarıTarihi değiştiren büyük zafer 107 yaşında! 18 Mart Çanakkale şehitleri anıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan törende konuştu: Çanakkale Savaşları kahramanlık destanıdır"Boğasım geliyor" demişti! Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya küfür etti! Mesajları gören inanamadı!Roma'da başlayan aşk Beykoz'da son buldu! Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel tek celsede boşandı! 8 yıllık evlilik o nedenle mi bitti?Ahmed-i Hani Kültür Merkezi'ne Satranç Sınıfı açıldıCem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Rüya Demirbulut kimdir, nereli, kaç yaşında?Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettilerATV Bir Zamanlar Çukurova 128. bölüm full, tek parça izle | Bir zamanlar Çukurova son bölüm izle Youtube
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettiler

Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettiler

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde Pendikli liseli öğrenciler Çanakkale’ye giderek destanın yazıldığı tarihi yarımadayı ziyaret etti.

Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettiler

Pendikli liseli öğrenciler Çanakkale’ye giderek destanın yazıldığı tarihi yarımadayı ziyaret etti. “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” münasebetiyle düzenlenen gezide öğrenciler tabyaları, abideyi ve savaş sahnelerinin canlandırıldığı mekanları inceledi.

ÖĞRENCİLER ÇANAKKALE RUHUNU YAŞADI

Gezinin sonunda ise şehitlikte dua ederek Çanakkale Savaşı’nda şehit olan kahraman Türk askerlerini yad ettiler. Pendik Belediyesinin İlçe Milli Eğitim iş birliğiyle düzenlediği geziye 6 okuldan 120 öğrenci ve 6 öğretmen katıldı.

Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettiler Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettiler Pendikli öğrenciler Çanakkale ruhunu yaşadı! Çanakkale Şehitliği'ne giderek büyük zaferi yerinde hissettiler

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT