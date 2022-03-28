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  3. Pendikli öğrencilerden “Kütüphaneler Haftası”nda kütüphanelere yoğun ilgi!

Pendikli öğrencilerden “Kütüphaneler Haftası”nda kütüphanelere yoğun ilgi!

Pendik Belediyesinin organizasyonuyla ilçede hizmet veren 15 kütüphaneyi gezen öğrencilere kütüphaneler tanıtıldı.

Pendikli öğrencilerden “Kütüphaneler Haftası”nda kütüphanelere yoğun ilgi!

Pendikli öğrenciler “Kütüphane Haftası”nda kütüphanelere yoğun ilgi gösteriyor.

Pendik Belediyesinin organizasyonuyla ilçede hizmet veren 15 kütüphaneyi gezen öğrencilere kütüphaneler tanıtılıyor, faaliyetleri hakkında görevliler tarafından bilgi veriliyor.

Gezinin ardından en sevdikleri kitapları okuyan öğrenciler arkadaşlarıyla birlikte Kütüphaneler Haftası’nı kutluyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin katıldığı kütüphane gezisi bu cuma gününe kadar devam edecek.

ÜYE SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

İlçedeki kütüphanelere üye sayısı 93 bin 792’yi bulmuş durumda. 114 bin 761 kitabın bulunduğu Pendik Belediyesi kütüphanelerini 2019 yılından bu yana 490 bin 100 kişi ziyaret etti.

Pendikli öğrencilerden Kütüphaneler Haftasında kütüphanelere yoğun ilgi! Pendikli öğrencilerden Kütüphaneler Haftasında kütüphanelere yoğun ilgi! Pendikli öğrencilerden Kütüphaneler Haftasında kütüphanelere yoğun ilgi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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