Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!

Pendik'te geleneksel hale gelen Pendik Bisiklet Festivali'nin bu sene 4.sü Çamlık Mahallesi’nde düzenlendi. Her yaştan katılımın gerçekleştiği yarışta katılımcılar hem sağlık hem de spor için pedal çevirdiler.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ''PenbisFest 2021'' festivali 11 farklı kategoride yapıldı. Tekerlekli sandalye sporcularının mücadelesiyle başlayan yarış 30 yaş üstü veteranlarla sona erdi. Amatörlerin yanı sıra profesyonel sporcuların da katıldığı turnuva boyunca olası kazalara karşı sağlık personeli hazır beklerken tüm katılımcılara su ve kumanya ikram edildi.

İLK DÖRDE BİSİKLET VERİLDİ

Tüm kategorilerde ilk dörde girenlere Pendik Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. Diğer dereceye girenlere çanta ve suluk verilirken PenbisFest 2021’e katılan tüm yarışmacılara ise t-shirt, şapka ve hatıra madalyası hediye edildi. 6 saat süren festival toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.