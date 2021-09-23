Doğudan isminin anlamı nedir, Doğudan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Helisel ne demek, TDK'ya göre Helisel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!Memduha isminin anlamı nedir, Memduha ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Son dakika | Zafer Kurugöl ilk kez açıklamıştı! Sağlık Bakanlığı, bebeklere koronavirüs aşısı yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı15 Bin öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları belli oldu! 15 bin atama kontenjanları 2021 | 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı 2021Merkez Bankası faiz düşürdü! Dolar ve euro'nun satış fiyatı şaha kalktıSüper Loto çekiliş sonuçları 23 Eylül 2021 Perşembe | 23.09.2021 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıAnadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021? | AÖF 2021-2022 kayıt yenileme takvimiGelinim Mutfakta 23 Eylül 2021 Perşembe puan durumu | 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!

Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!

Pendik'te bu sene dördüncüsü gerçekleşen ''PenbisFest 2021'' yoğun bir katılımla Çamlık Mahallesi’nde düzenlendi. 11 farklı kategoride düzenlenen festivalde kıyasıya yarışıp ilk dörde giren kişilere bisiklet hediye edilirken festivale katılan tüm yarışmacılara da t-shirt, şapka ve hatıra madalyası verildi.

Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!

Pendik'te geleneksel hale gelen Pendik Bisiklet Festivali'nin bu sene 4.sü Çamlık Mahallesi’nde düzenlendi. Her yaştan katılımın gerçekleştiği yarışta katılımcılar hem sağlık hem de spor için pedal çevirdiler. 

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ''PenbisFest 2021'' festivali 11 farklı kategoride yapıldı. Tekerlekli sandalye sporcularının mücadelesiyle başlayan yarış 30 yaş üstü veteranlarla sona erdi. Amatörlerin yanı sıra profesyonel sporcuların da katıldığı turnuva boyunca olası kazalara karşı sağlık personeli hazır beklerken tüm katılımcılara su ve kumanya ikram edildi.

Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!

İLK DÖRDE BİSİKLET VERİLDİ

Tüm kategorilerde ilk dörde girenlere Pendik Belediyesi tarafından bisiklet hediye edildi. Diğer dereceye girenlere çanta ve suluk verilirken PenbisFest 2021’e katılan tüm yarışmacılara ise t-shirt, şapka ve hatıra madalyası hediye edildi. 6 saat süren festival toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!Pendikliler PenbisFest 2021de sağlık ve spor için buluştular!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT