Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz'dan flaş açıklama: Pendikspor şirketleşme sayesinde güç kazanacak

Genel kurul öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, Pendikspor yönetiminin şirketleşme yönündeki düşünce ve teşebbüslerinin yeni olmadığını vurgulayarak "Bilgi almak isteyen herkese kapımız açık. Gerekli bilgilendirmeyi yaparız. Kulaktan dolma, eksik, yanlış, aslı olmayan söylemler ile; özellikle sosyal medya üzerinden yapılan duyurular kulübümüze yarar sağlamamakta, aksine zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Şahinyılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu konu 3-4 yıldır gündemimizde olan bir konu. İki yıl önceki kongremizde de bu yönde açıklamalarımız olmuştu. Yani şirketleşme kararı apar topar alınan bir karar değil.

Yine bu süreçte bazı sponsorlarla ciddi görüşmeler gerçekleştirmiştik. Ama o dönem bir netice alamamıştık. Bugünki şartlarda, oluşan fırsatları kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda değerlendirerek, şirketleşme hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Aslına bakacak olursanız, geç bile kaldığımız bir şeyi yapıyoruz.

Bu kararı oluştururken, yönetim kurulu üyelerimiz, kulübümüzde görev yapmış eski başkanlarımız ve ilçe eşrafının da görüşlerine başvurduk. Yaptığımız istişareler sonucunda; şirketleşmenin kulübümüze, Pendik’e ve Pendiklilere yarar sağlayacağı kanaati ağır bastı.

Önümüzdeki genel kurulda kongre üyelerimizden de bu yönde destek alırsak; Pendikspor için, daha başarılı olabileceğimiz bir kapıyı açmış olacağız.

Şunun altını özellikle çizmek isterim. Pendikspor satılmıyor. Kimseye de satmayız. Pendikspor Pendiklilerindir ve sonuna kadar da öyle kalacaktır”

"PENDİKSPOR'U VE SAHİP OLDUĞU İMKANLARI KORUYAN, KOLLAYAN MADDELERİMİZ DEVREYE GİRECEK"

Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, şirketleşme yönünde genel kuruldan onay almaları halinde ilgili sponsorlar ile masaya oturacaklarını söyledi.

Şahinyılmaz açıklamasında “Bu noktada, tüzüğümüze ekleyeceğimiz Pendikspor’u ve sahip olduğu imkanları koruyan, kollayan maddelerimiz devreye girecek. İleride söz konusu olursa; şirket hisseleri ancak yönetimin denetimi ve onayı ile devredilebilecek. Pendikspor’un menfaatlerini garanti altına almadan şirketleşmeye imza atmamız da söz konusu değil. Bunun bilinmesini özellikle istiyorum” ifadelerini kullandı.

"PENDİKSPOR, ŞİRKETLEŞME SAYESİNDE GÜÇ KAZANACAK"

Pendikspor’un şirketleşme sayesinde güç kazanacağını ifade eden Şahinyılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu durumda öncelikle belediyemizin üzerindeki yükü kaldıracağız. Belediyemiz Pendikspor için kullanmak zorunda kaldığı destek bütçesini artık Pendiklilere hizmet noktasında kullanabilecek.

Geçmişte Pendikspor’un bütçesi 10 – 12 milyar TL arasındaydı. Şirketleşme sayesinde bu bütçe 35 milyara kadar çıkabilecek. Bu da iyi transferler, başarı ve yükselmeyi beraberinde getirecek.

Bu sayede alt yapıya da daha fazla bütçe ayırıp, imkanları genişletme şansını yakalayabileceğiz”

YÖNETİMİ DEĞİŞMEYECEK

Şahinyılmaz yönetim ile ilgili olarak da şu sözlere yer verdi; “Kulübün başkanlığına devam edeceğim. Yönetim yine bizde olacak. Alınan kararların tamamı Pendikspor’un başarısını destekleyecek kararlar olacak. Kulüpte Pendik’in ve Pendiklilerin aleyhine olabilecek herhangi olumsuz bir uygulama söz konusu olmayacak. Onursal başkanımız da hep Belediye Başkanımız Ahmet Cin’dir” dedi.

FEDERASYON DA ŞİRKETLEŞME YÖNÜNDE KARARLI

Başkan Şahinyılmaz Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in “Kulüpler anonim şirket statüsünde olmalı” sözüne vurgu yaparak, onun şu cümlelerinden alıntıları basın mensupları ile paylaştı. Şahinyılmaz “En büyük hedeflerimizden biri, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarının gelirlerini artırmak. Bu noktada şirketleşme çok önemli. Derneklerden bir an önce kurtulmayı federasyon olarak istiyoruz. Ana hedef, kulüplerin dernek statüsünden kurtulup, anonim şirket statüsünde hayatına devam etmesi. Sponsorlara çok önem veriyoruz. Temiz sermayenin Türk futboluna girmesini, Türk futbolunu desteklemesini istiyoruz. Örnekleri var. Bir takımı alıp hızla bir yerlere taşımaktalar. Özel sektörün takımlardan hisse almasına sıcak bakıyoruz. Önümüzdeki sezonlarda bunun bilinciyle çalışacağız” dedi.

"PENDİKSPOR'UN MENFAATLERİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ROTAMIZI ONA GÖRE ÇİZERİZ"

Şirketleşme noktasında göbeklerinin kimseye bağlı olmadığını ifade eden Mustafa Şahinyılmaz; “35 milyar ya da daha fazla bütçeyi bir araya getirip, şirket hissedarı olmak isteyen arkadaşlarımız varsa buyursun gelsinler. Pendikspor’un menfaatleri söz konusu olduğunda biz rotamızı ona göre çizeriz” şeklinde konuştu.

5 TRANSFER DAHA YAPILACAK

Pendikspor’un bu süreçte sezon hazırlıklarına ara vermediğini ifade Şahinyılmaz, “Şu ana kadar 11 futbolcu ile transfer için protokoller gerçekleştirildi. Ön ödemeleri yapıldı. Bu ödemelerin tamamı, dışarıdan kimseden tek kuruş almadan kulübün kendi imkanları ile oldu. Şirketleşme ile birlikte 5 önemli futbolcu daha transfer edeceğiz. Transfer bütçemizi 20 milyar civarında planlıyoruz. Hedeflerimiz büyük. Adımlarımızı ona göre atıyoruz” dedi.

"52 KİŞİNİN ÜYELİKLERİNE SON VERDİK"

Bir basın mensubunun; “Genel kurulda geçer oy alabilmek için bazı üyelerin üyeliğini iptal edip yerlerine, sizin lehinize oy verecek yeni üyeler yaptığınız öne sürülüyor. Bu doğru mu?” şeklindeki sorusunu da cevaplayan Şahinyılmaz; “Bu asılsız bir söylem. Kesinlikle iki yıldır kulübe yeni hiçbir üye yapmadık. Üyelikten çıkarmalar da, genel kurula yönelik bir atraksiyon değil ve olamaz. Çünkü en son üye iptallerini de bundan iki yıl önce gerçekleştirmiştik. Bunu yaparken de hayatını kaybedenler, bu şehirden ayrılanlar, yurtdışına çıkanlar son 4 kongrenin hiçbirine gelmemiş, yani Pendikspor ile hiçbir ilişiği kalmamış toplam 52 kişinin üyeliklerine son verdik” bilgilendirmesini yaptı.

EYÜPSPOR'A İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yine bir basın mensubunun; “Eyüpspor futbolcuları Pendikspor tesisini kullanıyorlar. Artık bu tesisleri Eyüpspor ile ortak mı kullanacağız?” şeklindeki sorusunu da cevaplayan Şahinyılmaz; “Eyüpspor yöneticileri kendi antrenman sahalarının onarımının bitmediğini ve zor durumda kaldıklarını ifade ederek bizden tesislerimizi kullanmak için ricacı oldular. Onları 1 haftalığına misafir ettik. Bu ilk değildi, son da olmayacak. Tesislerimizden bugüne kadar, geçici olarak Türkiye’nin birçok ilinden ve İstanbul’un ilçelerinden kardeş kulüplerimiz yararlandı. Bu Pendikspor için centilmenlik ve yardımlaşma kavramlarını hayata geçirmektir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, genel kurul ve genel kurul sonrası tekrar bir araya gelmek üzere sona erdi.