Pendikspor Başkanı Şahinyılmaz net konuştu: Pendikspor’u üst lige çıkaracağız

Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, 20 Eylül'de başlayacak olan TFF 2. Lig öncesi kahvaltılı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Transfer ve yeni sezonun fikstürünü değerlendiren Başkan Mustafa Şahinyılmaz,“Bu sene hep beraber başaracağız. Pendiksporumuz yeni sezona hazır olduğunu ,'' bu yıl heyecan yaşatmayı umuyoruz''diye konuştu.

BAŞKAN AHMET CİN BAŞARI BEKLİYOR

Başkan Şahinyılmaz, alt yapısı ve yapılan yeni transferlerle Pendikspor'un lige hazır olduğunu belirtti. Şahinyılmaz bu yıl heyecan yaratmak istediklerini kaydederek, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de Pendikspor'dan başarı beklediğini, başarı sağlanması içi elinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Şahinyılmaz ,“Kendimize vizyon olarak benimsemiş Pendikspor’u bir üst lige çıkaracağız. İlk üçün haricindeki sırayı başarısız olarak kabul edeceğiz” dedi.

Toplantı sonrası Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları, Pendikspor’un antrenman çalışmalarını izledi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Pendikspor tesislerinde düzenlenen kahvaltılı toplantıya, Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz'ın yanı sıra A Takım Hocası Gürkan Kocabıyık, Pendik Belediyesi Başkan Yardımcısı Atakan Yüce, Yönetim Kurulu Üyeleri Onur Durası, Hüseyin Bayram, Murat Özdemir ve Sportif Direktörü Fikret Akdemir ve basın mensupları katıldı.