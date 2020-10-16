Pendikspor, Hüseyin Kalpar'ı teknik direktörlük görevine getirdi!

Bu sezon 2. Lig'de yoluna devam eden İstanbul ekibi Pendikspor, teknik ekibinde değişikliğe gitti. Geçtiğimiz hafta Etimesgut Belediyespor ile oynanılan ve 2-0 kaybedilen maçın ardından Teknik Direktör Gürcan Kocabıyık ile yollarını ayıran Pendikspor, Süper Lig ve alt liglerde başarılara imza atmış teknik adam Hüseyin Kalpar'ı takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2010-11 yılında Yılın Teknik Adamı seçilen Hüseyin Kalpar iki kez Süper Lig’e yükselmeyi başaran 19 teknik adamdan biridir.

Pendikspor Ailesi olarak hocamızı teknik direktörümüz olarak aramızda görmekten mutluluk duyduğumuzu iletirken başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."

Pendikspor, ligde son olarak Kastamonuspor'u 4-1 mağlup etmişti. İstanbul ekibi, önümüzdeki hafta evinde 1922 Konyaspor'u ağırlayacak.

Hüseyin Kalpar kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Hangi takımları çalıştırdı?