Pendikspor, İnegölspor ile beraberliği paylaştı

Bursa'dan deplasmana gelen İnegölspor, Pendik karşısında 1-1 beraberlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. hafta mücadelesinde İnegölspor, deplasmanda Pendikspor'la yenişemedi: 1-1. İki hafta üst üste kazandıktan sonra İstanbul'a iddialı giden Bursa ekibi, maçın hemen başında yediği golle yenik duruma düştü. Bordo beyazlılar, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Ramazan'ın golüyle rakibinin 1-0'lık üstünlüğünü önleyemedi. İlkyarıyı uzun süre yenik götüren İnegölspor, 45+3'te Ahmet Hakan'ın attığı golle umutlandı devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı.

İKİNCİ YARIDA GOL YOK

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da kazanmak için sahaya çıktı. Karşılıklı ataklardan gol sesi çıkmadı. Sarı kartların havada uçtuğu maçta iki takım da yakaladığı fırsatlardan sonuç alamadı. Bu devresinde gol sesinin çıkmadığı maçın skorunu ise ilkyarıda atılan karşılıklı goller belirledi: 1-1. Deplasmandan 1 puanla dönen Bursa ekibi, 3 puana ulaşamasa da yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.

STAT: Pendik

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (**) Mehmet Kağan Bingül (**) Çağlar Öztürk (**)

GOLLER: Dk.4 Ramazan (Pendik), Dk. 45+3 Ahmet Hakan (İnegöl)

SARI KARTLAR: Can , Gökhan Lale, Ramazan, Süheyl, Ahmet (Pendik), Gökhan Kurumuş , Ahmet Hakan, Uğur (İnegöl)

PENDİKSPOR: Mehmet (**) Süheyl (**) Erdinç (**) Berk (**) Salim Farsak (**) Ahmet (**) (Dk. 72 Ozan **) Salim İyik (**) Can (**) (Dk. 63 Marlon **) Y. Ramazan (***) Gökhan (**) (Dk.50 Bekir **) Zahit (**)

İNEGÖLSPOR: Şener (**) Gökhan (**) Cengiz (**) (Dk. 85 Görkem *) Cumhur (**) Ahmet Hakan (***) Batuhan (**) (Dk. 65 Tayfun *) Faruk (**) (Dk. 76 Selimcan *) H. Mustafa (**) Uğur (**) Emre (**) Abdullah (**).

İşte Pendikspor - İnegölspor maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Pendikspor - İnegölspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 12. Haftasında Pendik Stadı Stadyumunda oynanacak müsabakayı ÖMER TOLGA GÜLDİBİ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Pendikspor: Süheyl Çetin, Erdinç Çepoğlu, Berk Neziroğluları, Salim Farsak, Ahmet Yazar, Salim İyik, Ömer Can Sokullu, Mehmet Cinpir, Yakup Ramazan Zorlu, Gökhan Lale, Mehmet Zahit Çınar

İnegölspor: Gökhan Kurumuş, Cengiz Ötkün, Cumhur Yılmaztürk, Ahmet Hakan Şahin, Niyazi Batuhan Salman, Ömer Faruk Çalışkan, Hacı Mustafa Karabulut, Şener Özcan, Uğur Daşdemir, Emre Öztürk, Abdullah Balıkuv