Pendikspor Kırklarelispor deplasmanından galibiyetle döndü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, mücadele eden pendikspor ligin 20. haftasında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 yenerek yükselişini devam ettirdi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, mücadele eden pendikspor ligin 20. haftasında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 farklı skorla yenerek hızla üst sıralara tramanmaya başladı
Kırıklaerli atatürk stadında oynanan maçta Pendikspor 34 dakikada Oktay, 42 dakikada Ozan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı maçın ikinci yarısınını 89 dakikasında kazanılan penaltı atışını takımın tecrübeli ismi 89 Mehmet Alaeddinoğlu gole çevirerek maçtan 3-0 gibi farklı skorla ayrılarak ligin üst sıralarına trmanmaya başladı . Pendik spor bu skorla ligte 33 puanla 6. sıraya yükseldi
Futbol: Tff 2. Lig
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Efe Tanrıverdi, Cengizhan Öztürk, Mehmet Akıncık
Kırklarelispor : İbrahim, Caner Bulut, Müslüm, Nuh, Davut, Caner Koca, Denis (Dk. 59 Yüksel), Mert (Dk. 77 Emre Keleşoğlu), İlter, Emre Balkı, Ahmethan (Dk.59 İlker)
Pekdikspor: Mehmet Cinpir, Mahmut, Fatih, Erdinç, Tunay (Dk. 85 Taha), Ahmet, Erdem, Ömer (Dk. 80 Gökhan), Batuhan, Ozan (Dk. 75 Mehmet Alaeddinoğlu), Oktay
Goller: Dk. 34 Oktay, Dk. 42 Ozan, Dk. 89 Mehmet Alaeddinoğlu (p) (Pendikspor)
Sarı: Dk. 31 Emre Balkı, Dk. 75 Caner Bulut, Dk. 80 Nuh, Dk. 88 İbrahim, Dk. 89 Davut (Kırklarelispor), Dk. 65 Oktay, Dk. 71 Ozan (Pendikspor)
Kırmızı kart: Dk. 84 Müslüm (Kırklarelispor)
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