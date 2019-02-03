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Pendikspor Kırklarelispor deplasmanından galibiyetle döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, mücadele eden pendikspor ligin 20. haftasında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 yenerek yükselişini devam ettirdi.

Pendikspor Kırklarelispor deplasmanından galibiyetle döndü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta, mücadele eden pendikspor ligin 20. haftasında deplasmanda Kırklarelispor'u 3-0 farklı skorla yenerek hızla üst sıralara tramanmaya başladı

Kırıklaerli atatürk stadında oynanan maçta Pendikspor 34 dakikada Oktay, 42  dakikada Ozan'ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı maçın ikinci yarısınını 89 dakikasında kazanılan penaltı atışını takımın tecrübeli ismi 89 Mehmet Alaeddinoğlu gole çevirerek maçtan 3-0 gibi farklı skorla ayrılarak ligin üst sıralarına trmanmaya başladı . Pendik spor bu skorla ligte 33 puanla 6. sıraya yükseldi

Futbol: Tff 2. Lig

Stat: Kırklareli Atatürk

Hakemler: Efe Tanrıverdi, Cengizhan Öztürk, Mehmet Akıncık

Kırklarelispor : İbrahim, Caner Bulut, Müslüm, Nuh, Davut, Caner Koca, Denis (Dk. 59 Yüksel), Mert (Dk. 77 Emre Keleşoğlu), İlter, Emre Balkı, Ahmethan (Dk.59 İlker)
 

Pekdikspor: Mehmet Cinpir, Mahmut, Fatih, Erdinç, Tunay (Dk. 85 Taha), Ahmet, Erdem, Ömer (Dk. 80 Gökhan), Batuhan, Ozan (Dk. 75 Mehmet Alaeddinoğlu), Oktay

Goller: Dk. 34 Oktay, Dk. 42 Ozan, Dk. 89 Mehmet Alaeddinoğlu (p) (Pendikspor)

Sarı: Dk. 31 Emre Balkı, Dk. 75 Caner Bulut, Dk. 80 Nuh, Dk. 88 İbrahim, Dk. 89 Davut (Kırklarelispor), Dk. 65 Oktay, Dk. 71 Ozan (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 84 Müslüm (Kırklarelispor)

 

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