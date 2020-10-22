MAÇTAN DAKİKALAR

(İLK YARI) 12. dakikada Pendikspor kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Göksu Türkdoğan ağlara gönderdiği meşin yuvarlağı ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 23. dakikada gelişen Pendikspor atağında ceza sahası dışından topla buluşan Ömercan Sokullu kaleye gönderdiği top direkten döndü.

Müsabakanın ilk yarısı genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Karatay Termal 1922 Konyaspor orta sahada kalabalık durarak Pendikspor’un ataklarına karşılık verdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısına istekli başlayan Pendikspor rakip kalede etkili olmaya başladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında sol çaprazdan yapılan ortaya Ömercan Sokullu ceza sahası içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermeye çalıştı top direkte patladı.

70. Dakikada Pendikspor aradığı golü Göksu Türkdoğan’ ile başlayan atakta M. Sıddık İstemi ceza sahasında kaleciden dönen topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti . Karatay Termal 1922 Konyaspor ağlarına gönderdi. 75.dk rakip Karatay Termal 1922 Konyaspor ani geliştirdiği atakta ceza sahası dışında faul kazandı.

Serbest atışı kullanan İsmail güven ceza sahası içine gönderdiği topu Pendikspor savunması rakip futbolcuyu düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gecen EGE Özkayımoğlu, meşin yuvarlağı Pendikspor kalecisi emre aydının solundan topu ağlara gönderdi. Takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1 karşılaşmanın 90. dk. Gelişen Pendikspor atağında Göksu Türkdoğan’ın vuruşunda top üst direkte patladı. Maçın hakemi 90 dakikaya 5 dakika ilave etti bu dakikalardan sonra Pendikspor bu dakikalardan sonra Pendikspor Konyaspor defansını zor anlar yaşatmaya başladı bir türlü aradığı golü bulamayan Pendikspor sahadan 1 puanla ayrıldı. müsabaka Pendikspor-1 Karatay Termal 1922 Konyaspor-1 şeklinde sonuçlandı. Pendikspor haftaya Çarşamba günü deplasmanda Eyüpspor’a konuk olacak.

STAD : PENDİK

Hakemler :Ayberk Demirbaş, Tolga Özcan, Deniz can Şahin, Eren Özyemişcioğlu

PENDİKSPOR: 61. EMRE AYDIN*4. ERDİNÇ ÇEPOĞLU*6. ÖZGÜR İLERİ*9. ENİS DURAK **10. ÖMER CAN SOKULLU*11. MEHMET SIDDIK İSTEMİ12. ÖZGÜR ÇELİK18. GÖKSU TÜRKDOĞAN* 22. KEREM KAYA27. ÖMER KANDEMİR88. GÖKHAN LALE*

TERMAL 1922 KONYASPOR : 61. MÜCAHİT ATALAY*4. SEYDİ KAYASOY5. AHMET ÖNAY*6. ADEM EREN KABAK 7* DOĞAN CAN GÖLPEK*8. İSMAİL GÜVEN*26. SÜLEYMAN SELAK35. EGE ÖZKAYIMOĞLU 77* CELAL HANALP94. CAN DEMİR AKTA,99. EKREM KAYILIBAL*

GOLLER:

PENDİKSPOR DK. 58 MEHMET SIDDIK İSTEMİ .

KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR.DK 72 EGE ÖZKAYIMOĞLU ( PENALTIDAN