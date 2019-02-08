Pendikspor Taraftar Grubundan Siirt 'e yardım eli

Pendikspor Taraftar Grubu MAGNİFİCO Siirt ilinin Şirvan ilçesi Maden köyü gençlerine 70 mont, atkı, bere, 70 bottan oluşan bir yardım paketini doğrudan ulaştırdı.

Taraftar Grubunun Başkanı Erhan Bayramoğlu ve ekip arkadaşları Burak Lale, Bedrettin Avras konuyla ilgili olarak yaptığı açıklama; “Biz bu yardımları her yıl, üstüne koyarak ve yerine bizzat ulaştırarak yapıyoruz. Anadolu insanı ile aramızdaki gönül bağını pekiştiriyoruz” dedi.

Bu yardımın gerçekleşmesinde İş Adamı Mehmet Salih Usta, Eski Kulüp Başkanı Şerafettin Taştan ve ilçemizdeki bazı iş adamlarımız da sponsor olarak rol aldılar.