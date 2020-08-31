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  3. Pendik'te 24 yaşındaki genç, boğazına halat sarılı halde bulundu

Pendik'te 24 yaşındaki genç, boğazına halat sarılı halde bulundu

Pendik sahilde kayalıkların arasında 24 yaşındaki bir gencin cesedi boynuna halat sarılmış halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin cansız bedenini cenaze aracına konularak adli tıp morguna kaldırdı.

Pendik'te 24 yaşındaki genç, boğazına halat sarılı halde bulundu

İstanbul'un Pendik ilçesi Balıkçılar Çarşısı karşındaki sahilde 24 yaşındaki Tuncay İşcan kayalıkların arasında hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

BOYNUNA HALAT BAĞLANMIŞ

Polis ekipleri kayalıklar etrafında güvenlik önlemi alırken şahsın boynuna halat geçirildiği fark edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi. Tuncay İşcan’ın cansız bedeni cenaze aracına konularak adli tıp morguna kaldırdı.

Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Pendik'te 24 yaşındaki genç, boğazına halat sarılı halde bulundu

''İKİ KADIN KAYALIKLARDA OTURURKEN BAĞRIŞTILAR''

Pendik Amatör Denizciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Cevizli, “İki kadın kayalıkların orada oturuyordu. Bayanlar bağrıştılar. Bizim dernek yönetimindeki arkadaşlar aşağı inip baktıklarında cesedi gördüler” dedi.

 

Pendik'te 24 yaşındaki genç, boğazına halat sarılı halde bulundu

Abdullah Güneyli ise, “Sabah geldiğimizde arkadaşlar görmüş. Polise ihbarda bulunduk. 1994 doğumluymuş hayatını kaybetmiş. Esnaf olarak tabi üzüldük böyle genç yaşta bir arkadaş ölümüne” şeklinde konuştu.

Pendik'te 24 yaşındaki genç, boğazına halat sarılı halde bulundu

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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