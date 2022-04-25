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  3. Pendik'te 7 ayrı noktada 23 Nisan coşkusu! Çocuklar aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı!

Pendik'te 7 ayrı noktada 23 Nisan coşkusu! Çocuklar aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı!

Pendik Belediyesinin bu yıl 7 farklı noktada hazırladığı 23 Nisan etkinliklerin keyfini çocuklar aileleriyle birlikte çıkarttı.

Pendik'te 7 ayrı noktada 23 Nisan coşkusu! Çocuklar aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı!

Pendik Sahil’de 23 Nisan bayramına özel çocukların eğlenceli ve sportif aktiviteler yapabilecekleri stantlar ve oyun platformları kuruldu.

Çocuklar aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşarken aynı zamanda sahnedeki jonglör ve sihirbazlık gösterilerinin keyfini çıkardılar.

ETKİNLİKLER 6 FARLI NOKTADA

Bu yılki etkinlikler Pendik Belediyesine ait 6 farklı noktada düzenlendi. Şehit Burhan Öner ve Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksleri ile Akşemseddin, Ahmedi Hani, Hamid Aytaç ve Ahi Evran Kültür Merkezilerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk ve Bayramı’na özel aktiviteler düzenlendi.

Pendik'te 7 ayrı noktada 23 Nisan coşkusu! Çocuklar aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı!Pendik'te 7 ayrı noktada 23 Nisan coşkusu! Çocuklar aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı!Pendik'te 7 ayrı noktada 23 Nisan coşkusu! Çocuklar aileleriyle birlikte bayramı doyasıya kutladı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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