Pendik'te alternatif yol çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Pendik'te Kemiklidere 11. Yan Kol’un yapımını sürdürüren Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alternatif yollar için çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler için önem teşkil eden bu yolun yanı sıra Velibaba ve Güllübağlar’daki yan kolları olan Kahramanlar ve Yaşar Doğu Caddelerindeki çalışmalarında da bitime yaklaşıyor.

Kemiklidere 11. Yan Kol yol çalışması olarak da bilinen alternatif yolun yapımı sürüyor. Hava şartlarının da uygun olmasıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni açılan alternatif yolda hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, aynı anda bu yolun Velibaba ve Güllübağlar Mahallelerindeki yan kolları olan Kahramanlar ve Yaşar Doğu Caddelerinde genişletme ve geometrik düzenleme çalışmaları yapıyor.

Sürücüler, yenilenen 1 km uzunluğundaki Kahramanlar Caddesi’yle Mimar Sinan Caddesi’nden Ankara Caddesi’ne, 850 metrelik yapımı devam eden Yaşar Doğu Caddesi’yle de Ankara Caddesi’nden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’ne konforlu bir şekilde bağlanabilecek.

11. KEMİKLİDERE YAN YOLU İLE TRAFİK YÜKÜ AZALACAK

Kemiklidere 11. Yan Kol yol çalışması olarak adlandırılan yaklaşık 5 km.lik yol, (çift gidiş-geliş: 9 km) Velibaba Mahallesi Aytemiz Petrol’ün olduğu (Mimar Sinan Caddesi)bölgeden başladı. Esenler, Güllübağlar ve Çamçeşme Mahallelerinden geçecek olan yol, Kavakpınar TEM Bağlantı Yolu’nda inşa edilen yer altı araç geçidine bağlanacak.

11. Dere Yan Kol Yolu, Ankara Caddesi’nin trafik yükünü azaltmanın yanında Sabiha Gökçen Havalimanı’na daha hızlı erişimi sağlayacak. Bu yolun Velibaba ve Güllübağlar’da olduğu gibi yan kolları olacak.