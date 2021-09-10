Pendik'te Çamlık Spor Tesisi baştan aşağı yenilendi!

Pendik Belediyesi ekipleri yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi bulunan Çamlık Spor Tesisini yenileme çalışmalarını bitirdi. Tesisin iç ve dış restorasyonuyla ilgilenen ekipler, vatandaşların bölgeyi güvenli ve konforlu şekilde kullanabilecekleri bir hale getirdi.

Pendik'te Çamlık Mahallesi Erguvan Sokak’ta bulunan Çamlık Spor Tesisi için harekete geçen Pendik Belediyesi ekipleri, neredeyse 20 yıllık bir geçmişi bulunan Çamlık Spor Tesisi’nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

İLK OLARAK ATLETİZM PİSTİNDEN BAŞLANDI

Tesiste yer alan futbol sahasının dışındaki tüm üniteleri yenileyen ekipler, ilk olarak atletizm pistinin kauçuk zemininde yenileme çalışmalarına başladı. Ardından tribünlerdeki demir aksamları, soyunma kabinleri ve yedek kulübeleri elden geçiren belediye ekipleri tesisin iç ve dış cephelerini boyadı.

TESİS GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ

Tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çamlık Spor Tesisi’ni amatör spor kulüpleri ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği hale getirdiklerini söyledi.