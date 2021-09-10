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  3. Pendik'te Çamlık Spor Tesisi baştan aşağı yenilendi!

Pendik'te Çamlık Spor Tesisi baştan aşağı yenilendi!

Pendik Belediyesi ilçe genelinde gerçekleştirdikleri bakım ve onarım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çamlık Spor Tesisini baştan sona yeniden planlayıp yenilen Pendik Belediyesi ekipleri, tesisin içini ve dışına yaptıkları dokunuşlarla alanı oyunculara ve seyircilere konforlu hale getirdi.

Pendik'te Çamlık Spor Tesisi baştan aşağı yenilendi!

Pendik Belediyesi ekipleri yaklaşık 20 yıllık bir geçmişi bulunan Çamlık Spor Tesisini yenileme çalışmalarını bitirdi. Tesisin iç ve dış restorasyonuyla ilgilenen ekipler, vatandaşların bölgeyi güvenli ve konforlu şekilde kullanabilecekleri bir hale getirdi.

Pendik'te Çamlık Mahallesi Erguvan Sokak’ta bulunan Çamlık Spor Tesisi için harekete geçen Pendik Belediyesi ekipleri, neredeyse 20 yıllık bir geçmişi bulunan Çamlık Spor Tesisi’nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Pendik'te Çamlık Spor Tesisi baştan aşağı yenilendi!

İLK OLARAK ATLETİZM PİSTİNDEN BAŞLANDI

Tesiste yer alan futbol sahasının dışındaki tüm üniteleri yenileyen ekipler, ilk olarak atletizm pistinin kauçuk zemininde yenileme çalışmalarına başladı. Ardından tribünlerdeki demir aksamları, soyunma kabinleri ve yedek kulübeleri elden geçiren belediye ekipleri tesisin iç ve dış cephelerini boyadı.

Pendik'te Çamlık Spor Tesisi baştan aşağı yenilendi!

TESİS GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLDİ

Tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ahmet Cin, Çamlık Spor Tesisi’ni amatör spor kulüpleri ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu şekilde kullanabileceği hale getirdiklerini söyledi.

Pendik'te Çamlık Spor Tesisi baştan aşağı yenilendi!

 

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