Pendik'te ''Çocuk Oyunları Sokağı'' eğlence için hazır!

Pendik'te eski sokak kültürünün yansıtıldığı Pendik’in ilk “Çocuk Oyunları Sokağı”nın yapım aşaması bitti. 60 metrelik alanda oynanabilecek sek sek, mendil ve köşe kapmaca gibi oyunlar ile çocuklar arkadaşları ve aileleriyle keyifli anlar yaşayacak.

Esenler Mahallesi Buhara İlkokulu’nun yanındaki Hattat Rakım Sokak’ın “Çocuk Oyunları Sokağı” haline getirilme süreci tamamlandı.320 metre uzunluğudaki sokağın 60 metrelik bölümü trafiğe kapatılarak “Çocuk Oyunları Sokağı” haline getirildi. Sokağın yanına bir de 1.000 metrekarelik içinde dinlenme alanlarının bulunduğu bir park yapıldı.

ESKİ SOKAK KÜLTÜRÜ YANSITILACAK

Çocuk Oyunları Sokağı’yla çocuklar eski sokak kültürüyle tanışacak. Sek sek, köşe kapmaca, labirent vemendil kapmaca gibi geleneksel oyunların yanı sıra sokakta bir de kumandalı araç pisti yer alacak. Aileler de sokağın hemen yanındaki parkta çocuklarını izleyebilecek. Çocuk Oyunları Sokağı’nın gelecekte farklı bölgelerde de inşa edilmesi planlanıyor.