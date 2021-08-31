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Pendik'te çocuklar açık hava etkinlikleri kapsamında doyasıya eğlendi!

Pendik Belediyesi düzenlediği Açık Hava Etkinlikleri kapsamında çocuklar için tiyatro gösterisi düzenledi. Pendik Millet Bahçesinde üç gün süren gösteride çocuklar tiyatro gösterileriyle eğlenirken çalınan şarkılara da eşlik etti.

Pendik'te çocuklar açık hava etkinlikleri kapsamında doyasıya eğlendi!

Pendik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve üç gün süren tiyatro gösterilerinin sonuna gelindi. Yapılan etkinliklerde çocuklar şarkılarla beraber doyasıya eğlendi. 

Yaz aylarında etkinliklerini sürdürmeye devam eden Pendik Belediyesi, Açık hava etkinlikleri kapsamında çocuklar için üç gün süren tiyatro etkinliği düzenledi. Çocuk Tiyatrolarının ilk gününde “Mavi’nin Rüyası” oyununu izleyen çocuklar, çalınan şarkılarla eğlencenin tadını çıkardı.

Pendik'te çocuklar açık hava etkinlikleri kapsamında doyasıya eğlendi!

ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Pendik Millet Bahçesinde gerçekleşen etkinlikte 25 Ağustos'taki Neşeli Hayvanlar Müzikali ve 26 Ağustos'ta gerçekleşen Minik Sincaplar gösterilerinin ardından etkinliğin sonuna gelindi.

Pendik'te çocuklar açık hava etkinlikleri kapsamında doyasıya eğlendi!Pendik'te çocuklar açık hava etkinlikleri kapsamında doyasıya eğlendi!

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