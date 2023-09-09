Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı

Pendik’te eşine az rastlanır bir olay yaşanarak bir camide kılınan cuma namazını cemaatten 2 kişinin tokat atma kavgası namazın durmasına neden olarak cemaatin araya girmesi ile olay sonlandı.
Olay, geçtiğimiz gün Pendik’te bir camide meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, cami cemaati cuma namazındayken bir kişi ön saftaki birine tokat attı. Tokat atılan kişinin bağırmasıyla tartışma başladı.
KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU
Cami içerisinde küfürler havada uçuştu. Cemaat duruma tepki gösterirken, imamın sessiz olun uyarılarının ardından tartışanlar şahıslar ve cemaat kaldığı yerden ibadetine devam etti.