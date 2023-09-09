Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı Pendik'te geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Camide cuma namazı esnasında henüz nedeni belli olmayan bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. küfürler havada uçuştu. Namaz durdurularak cemaatin müdahalesi ile olay sonlandırıldı.