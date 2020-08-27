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  3. Pendik'te dehşet anları! Ambulans şoförü kurşunların hedefi oldu

Pendik'te dehşet anları! Ambulans şoförü kurşunların hedefi oldu

Pendik'te ambulansın patlayan lastiğini değiştiren ambulans şoförü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından arkadaşlarının gözü önünde sokak ortasında kurşunlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anların ardından şüpheli kaçarken yaralı şoför ise arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak'ta yaşanan olayda bir ambulans şoförü kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği görüntülerin ardından zanlı kaçarken yaralı şoför ise arkadaşlarının ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Anılar Sokak’ta ambulansın patlayan lastiğini değiştiren Yusuf D. silahlı saldırıya uğradı. Henüz kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile vurulan ambulans şoförü Yusuf D. kanlar içinde yere yığıldı.

Pendik'te dehşet anları! Ambulans şoförü kurşunların hedefi oldu

Kanlar içinde kalan Yusuf D.’ye ilk müdahaleyi mesai arkadaşları yaparken saldırgan şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kurşunların hedefi olan ambulans şoförü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te dehşet anları! Ambulans şoförü kurşunların hedefi oldu

KANLAR İÇİNDE YERE DÜŞTÜ

Pendik’te ambulans şoförüne saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ambulans şoförü aracın lastiğini değiştirdiği esnada yoldan geçen şüpheli şahıs, Yusuf D.’nin yanına yaklaştı. Şüpheli şahıs belinden çıkardığı silah ile ambulans şoförüne ateş etti. Kurşunların hedefi olan Yusuf D. kanlar içinde yere düşerken şahsın kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Pendik'te dehşet anları! Ambulans şoförü kurşunların hedefi oldu

''AĞABEY YERDE YATIYORDU''

Olayı anlatan Serkan Altın, "Uyuyorduk ilkten silah sesleri duyduk. Sonra bir ağabey vardı vurulan. Bağırdı sonradan abla bağırdı. Biz camdan baktık ağabey yerde yatıyordu. Abla zaten sağlık personeli olduğu için ağabeyin yaralı yerine müdahale etti" dedi.

Pendik'te dehşet anları! Ambulans şoförü kurşunların hedefi oldu

Okan Gül
Video Editörü


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