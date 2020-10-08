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  3. Pendik'te farklı sanat dallarındaki eserler vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor!

Pendik'te farklı sanat dallarındaki eserler vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor!

Pendik Belediyesi tarafından Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen 15. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Sergisi, 9 Ekim Cuma günü Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak.

Pendik'te farklı sanat dallarındaki eserler vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor!

İlk olarak ''Tezhip'' ana başlığı ile başlayacak olan 15. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Sergisi, Kültür Sanat Sezonu boyunca farklı sanat dallarından eserlerle Pendikli vatandaşların beğenisine sunulacak.

Bu yıl 15.si gerçekleştirilecek Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması için Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde sergi düzenlenecek. 9 Ekim Cuma açılışı gerçekleştirilecek sergi, 9’u yabancı 59 sanatçının katılımıyla düzenlenecek. Sergide, tezhip sanatıyla yazılmış sure ve ayetler, hat sanatıyla nakşedilmiş cami motifleri gibi onlarca eser yer alacak

Pendik'te farklı sanat dallarındaki eserler vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor!

GİRİŞLER HES KODUYLA OLACAK

Bu yıl “tezhip” anabaşlığı düzenlenen 15. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisindeki eserler, hafta sonu dahil her gün 09.00-19.00 saatleri arasında görülebilecek. Sergiye pandemi süreci nedeniyle HES koduyla giriş yapılacak. 9 Ekim Cuma, Saat 14.00’te açılış düzenlenecek.

Pendik'te farklı sanat dallarındaki eserler vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor!

TÜRK TEZYİNİ SANATÇISI ORD. PROF. DR. A. SÜHEYL ÜNVER ANILACAK

15. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması Özel Sergisi, Türk Tezyini Sanatlarının Unutulmaz Üstadı Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver’e ithaf edilerek gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli eserleriyle Türk-İslam Sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet’e aktarılmasına vesile olan merhum sanatçının hayatı, özellikle geleneksel sanatlara olan katkıları ziyaretçilere anlatılacak.

Pendik'te farklı sanat dallarındaki eserler vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor!

Okan Gül
Video Editörü


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