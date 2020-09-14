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  3. Pendik'te feci kaza: yolcu otobüsü devrildi

Pendik'te feci kaza: yolcu otobüsü devrildi

Pendik'de D-100 karayolu üzerinde yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1'i ağır 9 yolcu yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Pendik'te feci kaza: yolcu otobüsü devrildi

Pendik D-100 karayolu yan yolda bariyerleri parçalayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada 1i ağır 9 yolcu yaralanırken, kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 06.00 sıralarında D-100 karayolu Esenyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul-Çorum seferini yapan 06 AC 0805 plakalı içinde 31 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerleri parçaladıktan sonra devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Pendik'te feci kaza: yolcu otobüsü devrildi

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde Trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla yan yatan otobüs kaldırdı. Kazayı gören bir vatandaş, "Büyük bir gürültüyle uyandık. Geldiğimde yol boştu. Baktığımda otobüsün devrildiğini gördüm. Büyük bir ses oluştu. Deprem olduğunu zannettik. Yaralılar Hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

 



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