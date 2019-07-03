Pendik'te görüntü kirliliği yapan yabani otların temizliği sürüyor

Pendik Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri görüntü kirliliğine neden olan yabani otların temizlenmesine karşı yapılan çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 30 kişilik ekip yapılan bu çalışmaları ekim ayına kadar sürdürecek.

Bahar aylarında büyümeye başlayan yabani otlar başta görüntü kirliliği olmak üzere bir çok olumsuzluğa neden olabiliyor. Pendik Belediyesi ekipleri bu duruma karşı mayıs ayından bu yana kapsamlı çalışma yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı 30 kişilik ekip, 45-60 günlük periyotlar halinde mahalle bazlı yabani ot temizliği yapıyor. Ekipler ayrıca okul, cami gibi kamuya ait mekanlardan gelen özel talepleri de değerlendirerek işlem yapıyor. Ekim ayına kadar sürecek çalışmalar sonunda Pendik genelinde toplamda 12 milyon metrekarelik ot biçme işleminin yapılması ön görülüyor.