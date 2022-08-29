Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...

Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediyi suda boğdu, yetmedi o anları da cep telefonu ile kayda aldı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...

Pendik'te bir şahıs, evinde beslediği kediye vahşeti yaşattı. Evcil hayvanına şiddet uygulayan şahıs, o anları da cep telefonu ile kayda aldı, yetmedi sosyal medya hesabında paylaştı. Şiddet gören kedi kliniğe alındı.

Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Olay, geçen cuma günü Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, M.S.İ. isimli şahıs, evinde beslediği kediye evi kirlettiği gerekçesiyle şiddet gösterdi. Hayvanı yıkadığı esnada boğmaya çalışan, ardından duvara fırlatan şahıs, o anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Şikayet üzerine kedi, yetkililer tarafından alınarak kliniğe götürüldü.

Görüntülerde, şahsın kediyi banyoya götürdüğü ve şiddet uyguladığı, ardından duvara fırlattığı görülüyor.

Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...

Pendik’te hayvan vahşeti! Kediyi suyun altına sokup işkence etti! Boğdu, yetmedi...

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