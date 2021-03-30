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  3. Pendik'te iki hırsız önce evdeki anahtarı, sonrada kapının önündeki arabayı çaldı

Pendik'te iki hırsız önce evdeki anahtarı, sonrada kapının önündeki arabayı çaldı

Pendik Kurtköy'de bu kadar da olmaz dedirten hırsızlık olayı yaşandı. İki hırsız bir eve girerek araba anahtarlarını, ardından evin önündeki arabayı çaldılar. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te iki hırsız önce evdeki anahtarı, sonrada kapının önündeki arabayı çaldı

Pendik'te yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Bir eve giren 2 hırsız önce evde bulunan anahtarları çaldı, ardından evin önündeki aracı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Kurtköy'de meydana gelen olayda 2 hırsız önce bir eve girdi, sonra evden aldıkları anahtarlarla kapının önündeki hafif ticari aracı çaldı. 

KENDİ ARABALARI GİBİ BİNİP GİTTİLER

Anahtarları çalan hırsızlar, hafif ticari araca binerek sessizce gözden kayboldular. Araç sahibi, apartman görevlisinin haber vermesi üzerine olaydan haberdar oldu. Otomobil sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, hırsızların rahat tavırları karşısında şaşkınlık yaşadı.

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