Taçsız Kral Metin Oktay, bu yıl da unutulmadı!Josef de Souza, Beşiktaş için İstanbul'daOtluk yangınına asker müdahalesiÜsküdar'da polise küfreden kadın serbest kaldıAmasya’da çocuklara yardım devam ediyorMemur-Sen'den açlık sınırı açıklaması: 2 bin 455 lira olduABD’de polislere silahlı saldırı: 2 polis ağır yaralı67 yaşındaki annesini ağaca asılı bulduPendik'te iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandıPozantı'daki orman yangını kontrol altına alındı
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Pendik'te iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te, 29 Ağustos'ta iş arkadaşını, kız arkadaşına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle silahla vuran ve akabinde ölümüne sebep olan şüpheli tutuklandı.

Pendik'te iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Pendik'te iş arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos'ta Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde silahla vurulan Alper Yıldırım'ın, 10 Eylül'de Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı.

Saldırıyı Yıldırım'ın iş arkadaşı Murat E.'nin gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, bölgede yürüttükleri çalışmalar kapsamında, şüphelinin Kartal'da bir evde saklandığını tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusunda, iş arkadaşını, kız arkadaşına sarkıntılık ettiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma üzerine vurduğunu ve korkarak olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT