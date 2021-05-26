Pendik'te kapsamlı ağaç dikme çalışmaları hız kazandı!

Pendik'te köyler bölgesi dahil ilçedeki tüm mahallelerde yeşillendirme çalışmalarına devam eden Pendik Belediyesi ekipleri, kent genelindeki ağaç dikme çalışmalarına hız verdi.

Kent genelindeki yeşil alanları artırmak için çalışmalarını sürdüren Pendik Belediyesi kapsamlı ağaç dikimi çalışması başlattı. Bu kapsamda belediye ekipleri Ramazanoğlu Mahallesi’nden Çamlık Mahallesi’ne kadar şehrin dört bir yanında yol kenarlarına uygun görülen yeşil alanlara ağaç dikiyor. Köyler bölgesinde de ağaç dikimi gerçekleştiren ekipler yaz boyunca binlerce ağacın toprakla buluşmasını hedefliyor.