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  3. Pendik'te korku dolu saatler! Müteahhide silahlı saldırı!

Pendik'te korku dolu saatler! Müteahhide silahlı saldırı!

Pendik’te silahlı bir şahıs, nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde bekleyen müteahhide sokak ortasında silahla saldırdı.

Pendik'te korku dolu saatler! Müteahhide silahlı saldırı!

Pendik’te silahlı bir şahıs, nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde bekleyen müteahhide sokak ortasında silahla saldırdı. Kurşunların hedefi olan müteahhit ağır yaralanırken, saldırgan şahıs olay yerinden kaçtı.
Olay, Pendik Kurtköy Mahallesinde saat 19.00 sıralarında yaşandı.

Müteahhit olduğu öğrenilen bir kişi, nişanlısının çalıştığı dükkanın önünde nişanlısını bekliyordu. İddiaya göre o sırada silahlı bir şahıs, sokak ortasında otomobilinin yanında bekleyen müteahhide henüz bilinmeyen bir nedenle silahla saldırdı. Kurşunların hedefi olan müteahhit kanlar içerisinde yerde kalırken saldırgan şahıs hızla olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan yaralı şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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