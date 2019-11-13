Pendik'te lise öğrenci ikinci kattan atladı

İstanbul Pendik'te iddiaya göre sınava girmemek isteyen bir öğrenci, okulun ikinci katından aşağı atladı. Yaralanan öğrencinin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde bir lisede gerçekleşen olayda, 10. sınıf öğrencisi N.K., okulda yapılacak olan sınava girmek istemedi. Genç kız, sınava girmemek için kendisini okulun ikinci katından aşağı attı. Okuldaki görevlilerin bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis ekibi sevk edildi. Vücudunda kırıklar oluşan genç kız, ambulansa bindirilerek Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.