Pendik'te maske ve sosyal mesafe denetimlerine devam ediliyor!

İş yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulunan Pendik Belediyesi Zabıta Ekipleri, kontrollü sosyal hayat denetimlerini düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

EKSİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN 1 HAFTA SÜRE VERİLİYOR

Pendik Belediyesi Zabıta Ekipleri ve Emniyet Ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler iş yeri sahiplerini temizlik, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor. Uygunsuz iş yerlerine eksikliklerini yerine getirmeleri için 1 hafta süre veriliyor.

İLERİ Kİ ZAMANLARDA DENETİM ALANLARI GENİŞLEYECEK

Verilen sürede eksiklerini yerine getirmeyen iş yerlerine Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Ekipler ileri ki zamanlarda kahvehane, oyun eğlence yerleri, sinema salonları, hamamlar, yüzme havuzları, dernek lokalleri ve taksi duraklarına yönelik denetimlerini gerçekleştirecek.