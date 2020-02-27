Pendik'te metro çıkışında genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı

Pendik'te metro çıkışında genç bir kızı taciz eden şüpheli emniyet güçlerince yakalandı. Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi. Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D. , Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.