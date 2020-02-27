Pendik'te metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! Şüphelinin İfadesi ortaya çıktı
Pendik metro çıkışındaki yürüyen merdivenlerde 18 yaşındaki H.Y.'nin arkasında mastürbasyon yapan bir erkek güvenlik kameralarına yakalanmıştı. Gözaltına alınan Muzaffer D. tutuklandı. Muzaffer D. hakimlikteki sorgusunda şikayetçi kadına adres sorduğunu, sonra da bir anlık gafletle üzerine atılı suçu işlediğini söylediği öğrenildi.
Olay, 24 Şubat'ta Pendik'te Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında meydana geldi. 18 yaşındaki H.Y isimli genç kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Muzaffer D'nin işlemleri sona erdi.
Muzaffer D. isimli şüpheli burada nöbetçi savcılığa çıkarıldı. Şüpheli Muzaffer D. ifadesinin alınmasının ardından "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Muzaffer D'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.
ŞAHIS SUÇUNU KABUL ETTİ
Şüphelinin hakimlikteki sorgusunda 10 yıldır sokaklarda yatıp kalktığını, şikayetçi kadına adres sorduğunu, daha sonra da bir anlık gafletle üzerine atılı suçu işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşanmıştı. Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulunmuştu.
Pendik'te metro çıkışında genç kızı taciz eden şüpheli yakalandı
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat'ta saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Metro istasyonunun güvenlik kameralarının incelemeye alınmasının ardından tacizcinin Muzaffer D. olduğu belirlenmişti.
Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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