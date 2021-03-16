Pendik'te mıntıka temizliği Ramazan ayına kadar sürecek!

Uygulama kapsamında temizlik ekipleri, her gün bir mahallede kapsamlı süpürme ve çöp toplama işlemi gerçekleştiriyor. Ekiplere, kent konseyi çatısı altında faaliyet gösteren kent gönüllüleri de destek veriyor.

Cadde ve sokaklarda temizlik görevlileriyle birlikte hareket eden gönüllüler, ellerindeki dövizlerle vatandaşlara “Pendik Evimizdir, Evimizi Temiz Tutalım” ve “Temiz Sokak Sağlıklı Kent” mesajları veriyor. Mıntıka temizliğinin hava şartlarına bağlı olarak Ramazan ayına kadar her gün yapılması planlanıyor