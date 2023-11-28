Pendik'te moto kurye yaya çarpmaktan son anda kurtuldu! Kendisine tepki gösteren servisçiye böyle çıkıştı!

Pendik'te cadde üzerinde seyir halinde olan motor kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay yerinde bulunan ve motor kuryeye tepki gösteren servis minibüsü şoförü ile motor kurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motor kurye tartıştığı sürücüye "Polat Alemdar olmuşsunuz" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı.

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Pendik'te moto kurye yaya çarpmaktan son anda kurtuldu! Kendisine tepki gösteren servisçiye böyle çıkıştı!

Olay Pendik'te Kaynarca Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.

İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan motor kurye, servis minibüsünü sollayarak ilerlemeye çalıştığı esnada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu.

Yaşanan olay sonrası duruma tepki gösteren servis şoförü ile motor kurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motor kurye tartıştığı servis şoförüne "Polat Alemdar olmuşsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Olayda, can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken sözlü tartışma çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar motor kuryenin kask kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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