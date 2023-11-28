Pendik'te moto kurye yaya çarpmaktan son anda kurtuldu! Kendisine tepki gösteren servisçiye böyle çıkıştı! Pendik'te cadde üzerinde seyir halinde olan motor kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay yerinde bulunan ve motor kuryeye tepki gösteren servis minibüsü şoförü ile motor kurye arasında sözlü tartışma çıktı. Motor kurye tartıştığı sürücüye "Polat Alemdar olmuşsunuz" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar kask kamerasına yansıdı.