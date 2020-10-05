Pendik'te Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı hizmete girdi!

Pendik Belediyesi tarafından 16 günde kurulan Neşeli Patiler Köpek Eğitim Parkı, Yenişehir Mahallesi’nde hizmete başladı. Hayvanseverlerin talepleri üzerine planlanıp işleve sokulan parkta köpeklerin eğitimi için her çeşit aktivite düşünüldü

4 bin 550 metrekare alan üzerine kurulan parkta köpek temel eğitim alanı, yarışma ve ana eğitim parkuru, yürüyüş yolu, köpekler için serbest oyun alanı yer alıyor. Belediye Başkanı Ahmet Cin açılışa torunu Ömer Bilge ile birlikte katıldı. Parkta güne özel ücretsiz mama ve miniklere boyama kitabı dağıtıldı. Ayrıca isteyenler evcil hayvanlarına aşı yaptırdı. Eğitimli köpeklerin gösterisi ise günün en güzel anlarına sahne oldu.

DÜNYA STANDARTLARINDA BİR PARK

Birçok hayvanseverin kendilerine böyle bir park teklifinde bulunduğunu belirten Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Burayı 4 Ekim Dünya Hayvanlar gününe yetiştirmek için gece gündüz çalıştık ve 16 gün sonunda tamamladık. Dünya standartlarında bir köpek eğitim parkı oluşturduk. Bundan sonra burayı hayvan severlerimize emanet ediyoruz. Burayı artık onlar koruyacak. Hayvansever Berkan Tekinsav birçok defa böyle bir yer yapılmasını Başkan Ahmet Cin’e önerdiğini belirterek, “Başkanımız bizimle çok yakından ilgilendi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Burası etkinliğe çok müsait bir yer. Evcil hayvanlarımız için güzel sosyal alan oldu.” şeklinde konuştu.