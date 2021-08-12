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Pendik'te okçuluk eğitimleri başladı!

Pendik Belediyesi, her hafta salı ve perşembe günü gerçekleştirecekleri ok atma eğitimlerinin startını verdi. Katılımın ücretsiz olduğu ve 8 yaş üstü tüm vatandaşların katılım gösterdiği bu etkinlik, 18 hafta boyunca ok atma öğrenmek isteyenleri bir araya getirecek.

Pendik'te okçuluk eğitimleri başladı!

Pendik’te Ok Atmayan Kalmasın” sloganıyla 36 mahallenin katılım gösterdiği ok atma eğitimlerinin verildiği etkinlik, her hafta belirli günlerde sürmeye devam ediyor.

Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlenen Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün başlattığı ok atma etkinliği hız kesmeden devam ediyor. “Pendik’te Ok Atmayan Kalmasın” sloganıyla hareket edilen bu etkinlikte katılımcılar, eğitmenler yardımıyla okçuluğu deneyimleme fırsatı yakalıyor. 

Pendik'te okçuluk eğitimleri başladı!

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8 yaş üstü tüm vatandaşların katılabildiği etkinlik, alınan güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik yer ve saati Pendik Belediyesi sosyal medya sayfalarından duyuruluyor.

Pendik'te okçuluk eğitimleri başladı!

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