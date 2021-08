Pendik'te okçuluk eğitimleri başladı!

“Pendik’te Ok Atmayan Kalmasın” sloganıyla 36 mahallenin katılım gösterdiği ok atma eğitimlerinin verildiği etkinlik, her hafta belirli günlerde sürmeye devam ediyor.

Her hafta salı ve perşembe günleri düzenlenen Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün başlattığı ok atma etkinliği hız kesmeden devam ediyor. “Pendik’te Ok Atmayan Kalmasın” sloganıyla hareket edilen bu etkinlikte katılımcılar, eğitmenler yardımıyla okçuluğu deneyimleme fırsatı yakalıyor.

SOSYAL MEDYADAN İLETİŞİM SAĞLANABİLİYOR

8 yaş üstü tüm vatandaşların katılabildiği etkinlik, alınan güvenlik önlemleriyle gerçekleştiriliyor. Etkinlik yer ve saati Pendik Belediyesi sosyal medya sayfalarından duyuruluyor.